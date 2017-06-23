Эр-Рияд, 23 июня, 2017, 10:24 — ИА Регнум. Соглашение «ОПЕК плюс» о сокращении объемов добычи нефти, которое в мае продлили члены картеля и другие нефтедобывающие страны до конца марта 2018 года, вряд ли удастся долго соблюдать. Об этом заявил в передаче Street Signs на телеканале CNBC глава Европейских исследований нефти и газа в Macquarie Иен Рид.

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По словам эксперта, члены картеля по разным причинам подписали соглашение. Сегодня же главный вопрос заключается в том, смогут ли нефтедобытчики продлить договор еще раз — до 2019 года. Рид считает, что сделать это будет очень сложно. Более того, эксперт полагает, что к середине следующего года соглашение «ОПЕК плюс» прекратит свое существование. Правда, тогда на рынок поступит еще больше нефти.

Неспособность ОПЕК усилить свои позиции, чтобы поддержать цены на нефть, обусловлена ростом объемов добычи сланцевой нефти. Этот показатель растет быстрее и устойчивее, чем ожидалось еще несколько месяцев назад. Это сводит практически на нет все усилия, которые прилагает ОПЕК для стабилизации рынка. Цены на черное золото уже опустились ниже отметки в $50 впервые за долгое время, и банки не надеются на то, что к 2019 году цены существенно поднимутся.

Для нефтедобытчиков, подписавших соглашение, проблема состоит в том, что ОПЕК не может за счет своих усилий повысить цены до ожидаемого уровня, поскольку производители сланцевой нефти все активнее выступают на рынке. Поэтому, как считает исследователь, «они гоняются за своим же хвостом».

Также старший директор BlackRock Ивен Камерон Уотт отметил, что сегодня больше влияют на колебания рынка производители сланцевой нефти, чем члены ОПЕК. Дело в том, что за последние год или полтора года американским бурильщикам удалось привлечь гораздо больше инвестиций, чем прежде.

В то же время эксперты обращают внимание на то, что невысокие цены на нефть выгодны для стран G7 и для развивающихся рынков. Это снижает давление процентной ставки и темпы инфляции, заявил партнер Porta Advisors Бит Уитиманн.

Напомним, что в конце 2016 года, картель и еще 11 нефтедобывающих стран, включая Россию, приняли историческое решение, заключив соглашение об уменьшении объемов добычи нефти в общей сложности на 1,8 млн баррелей в сутки. В целом подписаны соглашения выполняли свои условия и даже способствовали стабилизации рынка. Поэтому в конце мая 2017 года в Вене на заседании членов ОПЕК и не ОПЕК было решено пролонгировать сделку до марта 2018 года.

В преддверии встречи представили разных стран, участвующих в сделке, сформировали у рынка четкое понимание того, что соглашение точно будет продлено. Вопрос был лишь в том, на какой срок. Как позднее отмечали эксперты, продление соглашение до марта 2018 года оказалось не таким существенным, как ожидали трейдеры.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что сегодня члены картеля и другие нефтедобытчики обсуждают возможное продление сделки о сокращении объемов добычи нефти и после марта 2018 года. Как говорил иранский министр нефти Намдар Зангане, увеличения добычи черного золота в США превышает сокращения, которые осуществляют ОПЕК и другие нефтедобывающие страны, поэтому теперь заинтересованные стороны рассчитывают еще раз продлить сделку, хотя сделать это может быть очень непросто.