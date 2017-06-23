Вашингтон, 23 июня, 2017, 10:20 — ИА Регнум. Ученые из США построили модель, которая объясняет природу происхождения спикул, столбов светящейся плазмы на поверхности Солнца. Об этом 23 июня сообщается на официальном сайте NASA.

Nasa.gov Поверхность Солнца

Команда ученых, которая хотела понять как солнечный материал и энергия движутся и удаляются от Солнца работала над созданием модели образования спикул почти десять лет. По словам исследователей, наблюдение за спикулами было для них проблемой, поскольку спикулы представляют собой столбы плазмы, которые живут не дольше 5−10 минут.

Несмотря на то, что о самих спикулах известно давно, астрономы до сих пор не могли понять процесс их формирования.

«Обычно магнитные поля тесно связаны с заряженными частицами. Но при использовании в модели только заряженных частиц магнитные поля застревали и не могли вырваться за пределы поверхности Солнца. Поэтому мы также добавили в модель нейтральные частицы», — говорит один ученых.

По его словам, нейтральные частицы обеспечивают «плавучесть» закрученных узлов магнитной энергии. Благодаря этому энергия, поднявшись через кипящую солнечную плазму, достигает хромосферы, где и образует спикулы. При этом трение между ионами и нейтральными частицами ещё больше нагревает плазму как внутри, так и вокруг спикул.

По словам ученых, это исследование может серьезно продвинуть в понимании того, какие процессы происходят на Солнце, а также какую роль в них играют спикулы.