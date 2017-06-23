Мурманск, 23 июня, 2017, 10:26 — ИА Регнум.

С большой долей вероятности, московские врачи проведут операцию Дарье Стариковой, которая рассказала о своей тяжелой болезни президенту РФ Владимиру Путину в ходе «Прямой линии». Об этом сообщается в группе в соцсети, информирующей о состоянии здоровья 24-летней жительницы заполярного города Апатиты.

Kremlin.ru Дарья Старикова на Прямой линии с президентом

«Метастаз нет, лимфоузлы в норме, — пишет администратор сообщества под ником «Анна Тихоход». — Единственное, что опухоль большая и её будут пытаться уменьшить с помощью эндоваскулярной регионарной химиотерапии».

Напомним, 15 июня в ходе «Прямой линии» к президенту Владимиру Путину с помощью журналистов обратилась жительница Апатитов, 24-летняя Дарья Старикова, у которой врачи диагностировали рак на поздней стадии.

По словам Дарьи, это произошло в том числе потому, что в городе не хватает медицинских специалистов. Президент пообещал оказать необходимую помощь девушке. После «Прямой линии» девушке стало хуже, и ее срочно госпитализировали в больницу в Мурманске. 19 июня самолёт МЧС России доставил Старикову из Мурманска в Москву.

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В настоящее время девушка проходит лечение в Московском научно-исследовательском онкологическом институте имени П.А. Герцена.

Участие в судьбе жительницы Апатитов принимают местные чиновники и представители градообразующего предприятия — АО «Апатит».

Так, губернатор области Марина Ковтун пообещала оказать необходимую помощь родственникам Дарьи, а владельцы предприятия выразили готовность оплатить её лечение.

Тем временем, в Апатитах не утихают страсти после того, как о реальном положении дел в городской медицине узнала вся страна. Так, почти 10 000 пользователей соцсетей обратились к главврачу местного лечебного учреждения не покидать свой пост.

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19 июня главный врач Апатитско-Кировской центральной городской больницы Юрий Ширяев написал заявление об увольнении по собственному желанию. По данным журналистов, поводом к увольнению стала травля медика, которая началась ещё 15 июня, сразу после «Прямой линии». При этом сообщалось о том, что Ширяев уже задумывался об уходе с поста главврача — до того, как об апатитской больнице узнала вся страна.

Ранее врача Ширяева в своём Твиттере поддержал популярный телеведущий Андрей Малахов, который родился и вырос в заполярном городе Апатиты.