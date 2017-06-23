Казань, 23 июня, 2017, 10:34 — ИА Регнум. На курс лекций для Казанского порохового завода, чьё техническое состояние в мае 2017 года раскритиковало Приволжское управление Ростехнадзора, потратят 850 тыс. рублей. До 27 июня сотрудникам предприятия расскажут об аварийности и изменениях законодательства, передаёт корреспондент ИА REGNUM

TY-214 Красный ворота. Казанский казенный завод

Заказчиком госзакупки является ГУП РТ «Инженерный центр «Промстройбезопасность». Контракт на четыре лекции, каждая из которых не менее восьми часов, 19 июня был подписан с единственным участником аукциона. Им было федеральное госучреждение высшего образования «Казанский национальный исследовательский технологический университет».

На первой лекции ведущий должен зачитать доклад об аварийности и травматизме на предприятиях, эксплуатирующих опасные производственные объекты химии и спецхимии, а также нарушениях промбезопасности, которые чаще всего выявляют проверки.

Предварительно исполнитель должен провести научно-исследовательский анализ и разработать отчёты. На это и проведение лекций с учётом даты заключения контракта ему отводится всего восемь дней. Лекционный материал должен составлять не менее 170 страниц.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, последнее происшествие на ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» произошло в ночь с 15 на 16 июня 2017 года. Возгоранием площадью 400 кв. м была охвачена территория одного из цехов. В этот раз обошлось без пострадавших.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM пресс-секретарь Приволжского управления Ростехнадзора Арсений Фавстрицкий, по данному ЧП идёт расследование с участием специалистов ведомства.

«Пока о причинах ничего сообщить не могу. Результаты будут известны по окончанию расследования. О сроках ничего не могу сказать», — сказал он.

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Начиная с 2013 года, на предприятии это было восьмое ЧП. Предыдущий пожар на Казанском пороховом заводе вспыхнул вечером 24 марта. Возгоранием была охвачена площадь в 400 кв. метров. Пожару была присвоена третья категория сложности из четырёх.

А 21 декабря 2016 года на предприятии прогремел взрыв с возгоранием, в результате чего произошло разрушение здания. В результате один работник погиб, а второй был доставлен в больницу с переломами.

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Добавим, 29 мая был обнародован доклад Приволжского управления Ростехнадзора, где отдельное место отводилось ФКП «Казанский государственный казенный пороховой завод» и его неудовлетворительному техническому состоянию. Специалисты, в частности, отметили, что износ основного техоборудования завода уже составил 90%.

Подробности: Казанский пороховой завод: очередное ЧП — дело времени?

6 июня 2017 года мировой суд Кировского района Казани, рассмотрев требования Приволжского управления Ростехнадзора, отказал в дисквалификации ряда руководящих работников Казанского порохового завода. Решение суда обжалуется ведомством.

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