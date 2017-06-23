Тюмень, 23 июня, 2017, 10:10 — ИА Регнум. Тюменское правительство выделит субсидию на профилактику разводов. Комиссия при департаменте социального развития Тюменской области одобрила программу, представленную на конкурс социально ориентированных некоммерческих организаций, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте.

Tumisu Развод

В ней будут сзадействованы и специалисты центра «Покров». До конца 2017 года в регионе будут проходить лекции и семинары об основах построения семейных отношений, групповые тренинги для семей и пар в предразводной ситуации, а также индивидуальные и семейные консультации психологов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в центре. Отметим, ранее центр «Покров» получал уже 200 тысяч рублей на профилактику разводов и им удалось сохранить 20% обратившихся за помощью пар.

Проблема разводов для Тюменской области более, чем актуальна. В молодежной среде уменьшается количество браков и растет число разводов молодых семей. Количество зарегистрированных браков в регионе за 2016 год снизилось на 14,3%, по сравнению с 2015. Причем, если в 2015 году число разводов от числа заключенных браков составляло 52,9%, то в 2016 году уже 61,4%. Конкретная помощь будет оказана трем сотням жителей региона, а мероприятиями программы планируется охватить до 1500 человек.

Как сообщил корреспонденту ИА REGNUM заместитель председателя Центра защиты материнства «Покров» Константин Шестаков, в России на сегодня — новая волна демографического кризиса. За январь-апрель 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года численность родившихся в России снизилась на 68,7 тысячи. В Тюменской области рождаемость растет с коэффициентом 16,1. Это самый высокий показатель в Уральском фелдеральном округе и седьмой по стране. Но воспроизводства населения, как это наблюдается в Чечне, Туве, Алтае и Чукотке, пока нет.

«Все проблемы идут от семьи, — считает Константин Шестаков. — С воспитания целомудренности в наших детях необходимо начинать. Конечно, и общественный гедонизм играет роль в демографической ситуации. Люди или не рожают вовсе, так как ребенок им мешает «жить в кайф», либо рожают для себя одного-двух детей, а третий ребенок — сравни подвигу. Воспитание ответственности за себя, близкого человека, ребенка — это мы упустили за последние тридцать лет. Семьи рушит не только стремление к жизненным удовольствиям, но и индивидуализм. Психологи нашего центра ведут в женских консультациях предабортные приемы и часто их собеседницами становятся молодые девушки. Отсутствие поддержки со стороны семьи, отсутствие мужа или проблемы в отношениях с супругом, губят детей. Крепкая семья — это область, страна, которую невозможно будет разрушить внешними факторами».