Москва, 23 июня, 2017, 10:07 — ИА Регнум. Все игроки рынка интернет-услуг обязаны следовать законодательству тех стран, где они работают. Это касается и создателя мессенджера Telegram Павла Дурова, заявил советник президента России по развитию интернета Герман Клименко, передает 23 июня РЕН ТВ.

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Клименко напомнил, что именно с вопроса о Telegram началась его карьера советника. Тогда он пояснил, что Дурову рано или поздно придется исполнять законы тех стран, на территории которых действуют его компании.

Все игроки рынка должны быть равны с точки зрения законов, подтвердил советник главы государства.

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Как сообщало ИА REGNUM, 23 июня глава Роскомнадзора Александр Жаров публично призвал администрацию мессенджера Telegram привести свою работу в соответствие с российским законом. Речь идет о предоставлениях Роскомнадзору сведений о компании, управляющей мессенджером. Данные должны быть внесены в реестр организаторов распространения информации, в противном случае ресурс будет заблокирован.

Проще говоря, Жаров поставил Дурову ультиматум — Telegram будет заблокирован до тех пор, пока нужные сведения не будут переданы в Роскомнадзор. Все попытки связаться с руководством мессенджера успехом не увенчались, пояснил глава ведомства.