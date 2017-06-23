Киев, 23 июня, 2017, 10:05 — ИА Регнум. Президент Украины Петр Порошенко отправится с официальным визитом Грузию. Как сообщает сегодня, 23 июня, ИА REGNUM, об этом он заявил журналистам на брифинге в Брюсселе.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

«Сейчас хочу поделиться информацией, что первый официальный визит в Грузию состоится в июле», — уточнил Порошенко.

При этом он отметил, что экс-глава Одесской областной государственной администрации, лидер политической партии «Рух новых сил» и бывший президент Грузии Михеил Саакашвили «провалил проведение реформ в Украине». «Я абсолютно не знаю, что делает господин Саакашвили на Украине, потому что он был приглашен для того, чтобы помогать мне. Но, увы, результаты вы видите, он ничего не сделал из того, что было важным», — считает Порошенко.

Напомним, в ноябре 2016 года глава Одесской облгосадминистрации Михеил Саакашвили подал в отставку. Перед этим он обвинил президента Порошенко в коррупции и провале реформ. 19 июня 2017 года во время визита в Кривой Рог Саакашвили облили зеленкой и забросали яйцами. Об этом экс-президент Грузии сообщил на своей странице в социальной сети Facebook. Человек, бросивший пакет с зеленкой, был задержан полицией.