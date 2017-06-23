Госдума может предложить Польше вернуть советские памятники
Москва, 23 июня, 2017, 09:56 — ИА Регнум. В связи с законом Сейма Польши о сносе памятников советских воинов фракция «Справедливая Россия» настаивает на принятии нижней палаты парламента заявления, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.
«Госдуме следует сделать по этому поводу заявление», — заявил замглавы фракции Олег Нилов журналистам.
Он указал на два основных тезиса, которые парламентарии должны быть раскрыты в заявлении.
«Не разрушайте памятники — верните, в Калининградской области достаточное количество мест, где они могут быть установлены», — сказал Нилов.
Также парламентарий настаивает на эксгумации захороненных в Польше бойцов Красной Армии.
«Верните останки наших отцов. Мы не нуждаемся в том, чтобы вы там, плюя на память отцов, пока оставляли могилы», — отметил депутат, указав на то, что останки могут быть перезахоронены на территории РФ.