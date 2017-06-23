Москва, 23 июня, 2017, 09:56 — ИА Регнум. В связи с законом Сейма Польши о сносе памятников советских воинов фракция «Справедливая Россия» настаивает на принятии нижней палаты парламента заявления, передает корреспондент ИА REGNUM 23 июня.

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

«Госдуме следует сделать по этому поводу заявление», — заявил замглавы фракции Олег Нилов журналистам.

Он указал на два основных тезиса, которые парламентарии должны быть раскрыты в заявлении.

«Не разрушайте памятники — верните, в Калининградской области достаточное количество мест, где они могут быть установлены», — сказал Нилов.

Также парламентарий настаивает на эксгумации захороненных в Польше бойцов Красной Армии.

«Верните останки наших отцов. Мы не нуждаемся в том, чтобы вы там, плюя на память отцов, пока оставляли могилы», — отметил депутат, указав на то, что останки могут быть перезахоронены на территории РФ.