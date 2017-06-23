Омск, 23 июня, 2017, 09:49 — ИА Регнум. К Всероссийской акции «Свеча памяти», приуроченной ко Дню памяти и скорби, присоединились омичи. Вечером 22 июня у Вечного огня в Парке Победы они выложили зажжёнными свечами фразу «1941 помним».

Omskportal.ru К акции «Свеча памяти» присоединились омичи

Как сообщили ИА REGNUM в правительстве области, в этом году количество желающих зажечь «Свечу памяти» превысило 1 тысячу человек. У монумента Матери-Сибирячки собрались представители общественных организаций, волонтёрских объединений, ветераны Великой Отечественной войны и другие.

«Я сегодня целый день мысленно «разговаривал» со своей мамой, которой нет уже 8 лет. В 1941 году ей было всего 16, и все четыре года войны она отработала на Омском агрегатном заводе, делая детали для самолетов. Огромное количество омичей уходило на фронт, вернулась — половина. Такой народ нельзя победить, его нельзя поставить на колени!» — сказал министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Дмитрий Крикорьянц.

Омичи заполнили свечами постамент у Вечного огня. Здесь же на Посту №1 стояли студенты омских вузов и училищ.

«Я пришла сюда, потому что благодарна тем, кто воевал за наше будущее, за мирное небо. Почтить их память — меньшее из того, что я могу сделать. Я испытываю гордость за то, что люди, пришедшие сегодня сюда, помнят подвиг героев, воевавших за нашу Родину и одержавших победу», — сказала представитель студенческих отрядов Мария Романовская.

«Свеча памяти» — международная акция, которая проводится с 2009 года. Участники акции ежегодно накануне памятных дат зажигают свечи в честь миллионов погибших в Великой Отечественной войне.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 21 июня в Омске состоялась военно-патриотическая акция «А завтра была война», приуроченная к 76-й годовщине начала Великой Отечественной войны. На Аллее Славы собрались представители власти и общественности, ветераны и молодёжь. В рамках торжественного митинга в небо запустили бумажных белых голубей. Они символизировали мир, светлую память и благодарность ветеранам. Также участники митинга возложили цветы к монументу «Слава героям».

В 1941—1945 годах на фронт ушли более 280 тысяч жителей Омской области, только половина из них вернулась домой. В годы Великой Отечественной войны звания Героев Советского Союза были присвоены 136 омичам, 35 человек стали полными кавалерами ордена Славы. За время войны в Омской области сформировали 17 полков, дивизий, батальонов и бригад.