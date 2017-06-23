Бангкок, 23 июня, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Ограничения в работе американских компаний Netflix, а также Facebook и YouTube на территории Таиланда могут возникнуть в результате изменения законодательства, пишет газета The Bangkok Post.

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Это произойдет в том случае, если они в течение месяца не зарегистрируются в соответствии с местным законодательством, которое претерпело изменения.

Теперь все иностранные фирмы, работающие в на территории Таиланда, должны зарегистрировать свои представительства.

Комментируя нововведение, заместитель председателя комиссии по теле‑ и радиовещанию Нати Суколрат заявил:

«Мы бы не хотели использовать термин «незаконный» в отношении данных провайдеров, но их сервис определенно расходится с линией таиландского законодательства».

По словам чиновника, эти компании не хотят запрещать в стране. Тем не менее, «они столкнутся с определенными ограничениями, влияющими на доходность». В частности, компаниям могут ограничить возможности по распространению рекламы.

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