Москва, 23 июня, 2017, 09:32 — ИА Регнум. Нет ничего удивительного в том, что санкции против России в Евросоюзе продлили, полагает международный обозреватель Максим Юсин. Об этом он заявил 22 июня в эфире программы «Первая студия» на Первом канале, где обсуждалось решение лидеров стран Евросоюза о продлении антироссийских санкций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Было понятно, что санкции продлят ещё на полгода, потому что ситуация в целом сейчас неблагоприятная, несмотря на приход команды Трампа, сближения с Америкой не получается, Меркель по-прежнему жёстко настроена, Макрон ещё толком в дело не вступил. Хорошо, что на полгода продлили, а не на год, как наши польские «друзья» предлагали. Через полгода снова будет этот разговор», — отметил Юсин.

Крымский вопрос к санкциям отношения не имеет, подчеркнул Юсин в ответ на реплику представляющих Украину оппонентов о том, что санкции продлятся до тех пор, пока Россия «не вернёт Крым». Санкции против России были введены после уничтожения самолёта и начала Донбасских событий, напомнил журналист, и поэтому привязаны к выполнению Минских соглашений.

«Я думаю, что к санкциям привыкли, и трагедии из этого не делают. Ситуация, действительно, абсурдная: снятие или даже смягчение санкций увязывается с полным выполнением Минских соглашений. Полное выполнение Минских соглашений невозможно без доброй воли Украины, без того, чтобы Верховная рада приняла обязательные законы, а она их не принимает, и принимать не будет, а санкции продлеваются в отношении России», — заявил Максим Юсин.

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Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, основные экономические санкции в отношении Российской Федерации были введены весной 2014 года, после государственного переворота на Украине и возвращения Крыма в состав РФ.