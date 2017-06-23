* ИГ — запрещённая в России организация

Дамаск, 23 июня, 2017, 09:26 — ИА Регнум. Корабли и подлодка Военно-морского флота (ВМФ) Российской Федерации нанесли «ювелирный» ракетный удар по объектам террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Об этом, как передает НТВ, сообщили в Минобороны РФ.

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«Корабли и подлодка ВМФ РФ выпустили по ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) из акватории Средиземного моря 6 крылатых ракет «Калибр», — говорится в сообщении. — Выживших боевиков и уцелевшие объекты террористов уничтожили бомбардировщики ВКС России».

Отмечается, что в результате удара были уничтожены пункты управления и склады вооружения боевиков ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в районе населенного пункта Акербат в провинции Хама.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, военная операция ВКС РФ в Сирии началась 30 сентября 2015 г. С тех пор боевые самолеты РФ почти каждый день совершают боевые вылеты и поражают объекты террористов в САР.