Берлин, 23 июня, 2017, 09:25 — ИА Регнум. Проект «Восточное партнерство» провалился, считает эксперт германского издания Der Tagesspiegel Мануэль Кране и пытается найти причины этого явления.

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«В 2008 году, когда ЕС приступил к реализации проекта «Восточное партнерство» (ВП, англ. ЕU-STRAT — прим. ИА REGNUM ) целью которого было изменение менталитета бывших советских республик Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и Украины, идеологи ВП рассчитывали на то, чтобы переориентировать названные страны с России на Европу, что должно было в итоге принести им (и Европе тоже) мир, благосостояние и стабильность. Ничего из этого достичь не удалось», — уверен автор.

По мнению журналиста, в ЕС, прежде всего, недооценили силу притяжения названных выше стран к России: выбирать одно из двух — ЕС или РФ — они не захотели. Предпочитают устанавливать новое при сохранении старого.

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«Все дело в системе, — считает корреспондент. — На Западе уже сложились государства, в которых доминирует политическая и экономическая конкуренция. На Востоке работает «система с закрытым доступом», когда политическая элита контролирует экономику».

Вывод в целом верный. Не хватает только одного маленького замечания: элиту в названных странах формируют и поддерживают их западные кураторы, так что Евросоюзу есть смысл задуматься о собственной вине в провале ЕU-STRAT, отойдя от традиционной, все объясняющей формулы «этоПутинвиноват».

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