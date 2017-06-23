Вашингтон, 23 июня, 2017, 09:15 — ИА Регнум. Правительство США 22 июня объявило о приостановке импорта свежей говядины из Бразилии, крупнейшего в мире экспортера мяса, из-за «постоянных опасений по поводу безопасности продукции для рынка» в Соединенных Штатах, сообщает El Periódico.

Alexas_Fotos Говядина. Фарш

В заявлении министерства сельского хозяйства США говорится, что приостановка импорта «остается в силе до тех пор, пока министерство сельского хозяйства Бразилии не предпримет меры по исправлению» ситуации, которые правительство США посчитает удовлетворительными.

«Хотя международная торговля является важной частью того, что мы делаем (как министерство), и Бразилия уже давно один из наших партнеров в этом, наш главный приоритет заключается в защите американских потребителей. Это то, что мы сделали, приостановив импорт свежей бразильской говядины», — заявил министр сельского хозяйства США Сонни Пердью.

Решение США мотивировано серией проверок импортного мяса Департаментом сельского хозяйства, начавшихся с марта, когда в Бразилии был обнаружен сговор производителей мяса, подкупавших санитарные службы страны, чтобы продавать испорченное или фальсифицированное мясо.

Согласно бразильской полиции, некоторые мясокомбинаты, фигуранты данного процесса, связаны с такими бразильскими мясными гигантами как JBS и BRF.

Реакция США на скандал произошла позже, так как все это время шли проверки «100% мясных продуктов, прибывших в США из Бразилии», говорится в заявлении министерства сельского хозяйства США.

«После увеличения количества проверок Служба по надзору безопасности пищевых продуктов отказала во въезде 106 партиям (около 1,9 млн фунтов или 862,6 тыс. кг) бразильских мясных продуктов из-за проблем в области общественного здравоохранения, медико-санитарных условий и проблем здоровья животных», — уточняет министерство.

Напомним, скандал, получивший название «плохое мясо», затронул двадцать стран, в том числе крупных покупателей, таких как Китай, Гонконг и страны Европейского союза, которые ранее также накладывали временные ограничения на импорт бразильского мяса. Эксперты считают, что Бразилия в результате данного скандала понесла убытки на $10 млрд, не считая потери репутации и места на рынках.

Бразильская группа JBS, один из крупнейших в мире экспортеров мяса, в настоящее время втянута в другой крупный коррупционный скандал о подкупе крупных политиков страны, к которому оказался причастен и президент Бразилии Мишел Темер.