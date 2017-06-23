Красноярск, 23 июня, 2017, 09:12 — ИА Регнум. В Красноярском крае по состоянию на 11:00 (по местному времени) 23 июня в авиационной и наземной зонах зарегистрировано 34 лесных пожара на площади 4936 га. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства.

Алексей Денисов-Уральский. Лесной пожар (фрагмент) 1910

Очаги возгораний действуют в 13 районах: Мотыгинском, Эвенкийском, Кежемском, Северо-Енисейском, Богучанском, Тасеевском, Емельяновском, Ирбейском, Шушенском, Ермаковском, Дзержинском, Абанском и Манском. В Минлесхозе заверили, что угрозы населенным пунктам нет. К местам возгораний прибыли сотрудники Лесопожарного центра, силами которых восемь пожаров на площади 812 га локализованы. Всего в борьбе с возгораниями принимают участие более 650 человек, использующих около 50 единиц техники.

На территории особо охраняемых природных территорий в Ермаковском районе действуют два пожара на площади 45 га. Оба возгорания на данный момент локализованы.

«Ситуация с лесными пожарами в регионе находится под контролем», — заявили в Минлесхозе, добавив, что, по предварительным данным, они возникли из-за гроз и по вине местных жителей.

Кроме того, в Эвенкийском, Туруханском, Таймырском и Ирбейском районах в зоне контроля на удаленном расстоянии действуют 12 пожаров на общей площади 9804 га, в том числе 2640 га, покрытых лесом. По информации министерства, угрозы населенным пунктам и объектам экономики пожары не представляют. Два возгорания в зоне контроля в Эвенкийском районе тушат 30 сотрудников авиапожарной службы Лесопожарного центра. В случае необходимости к месту возгорания могут доставить дополнительные силы огнеборцев. По предварительным данным, прогнозируемые затраты на тушение данных пожаров превысят возможный вред, который может быть ими причинен.

За прошедшие сутки в крае ликвидировали 19 лесных пожаров на общей площади 537 га. В тушении принимали участие более 900 человек. Применялось более 100 единиц техники, 25 воздушных судов.

В 43 районах края, в том числе в Туруханском и Эвенкийском, введён особый противопожарный режим.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 22 июня в Красноярском крае было зарегистрировано 33 лесных пожара на площади 3193 га. В тушении принимали участие более 620 человек. Использовалось около 50 единиц техники. В Эвенкийском, Туруханском, Таймырском районах в зоне контроля на удаленном расстоянии действовали 10 пожаров на общей площади 5384 га, из них покрытой лесом — 1159 га.