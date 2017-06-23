Нью-Йорк, США, 23 июня, 2017, 09:12 — ИА Регнум. Ученые из США и Швеции выяснили, что способность запоминать большое количество последовательной информации является основным отличием человека от животных. Об этом говорится в статье, опубликованной на портале Phys.org.

Activedia Мозг

По словам ученых, люди обладают многими познавательными способностями, которых нет у других животных, такими как способность говорить, рассуждать и планировать. Тем не менее, несмотря на эти различия, было трудно определить конкретные умственные способности, которые отличают людей от других животных.

«Данные, полученные нами, показывают, что люди развили превосходную способность справляться с последовательной информацией. Мы полагаем, что это может быть важным шагом в понимании различий между людьми и животными», — говорит один из авторов исследования.

Ученые провели анализ данных, которые были получены в ходе 108 экспериментов над птицами и млекопитающими. В ходе некоторых опытов животные должны были запоминать порядок, в котором зажигались красная и зеленая лампочки. По словам исследователей, чем длиннее были комбинации, тем с большим трудом животные различали их.

Ученые пришли к выводу, что это связано с тем, что они не могут удерживать последовательности сигналов в уме. По мнению биологов, в ходе эволюции мозг человека приспособился запоминать комбинации сигналов, что стало основой для появления языка, способности рассуждать и планировать.