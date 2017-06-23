Вашингтон, 23 июня, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Вашингтон намерен поставить индийской стороне 22 беспилотных летательных аппарата (БПЛА) стоимостью более $2 млрд. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на источники, знакомые с процессом согласования сделки.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

Агентство отмечает, что Пентагон собирается объявить о крупной сделке в преддверии визита в США премьер-министра Индии Нарендры Моди, намеченного на 26 июня. Глава индийского правительства прибудет в Вашингтон на встречу с президентом США Дональдом Трампом.

По данным источников, речь идет о летательных аппаратах Guardian, подобных БПЛА Predator и предназначенных для полетов над морем. Такие беспилотные аппараты могут находиться в воздухе более суток.

Поставка беспилотников без бортовых вооружений подтвердит курс на укрепление сотрудничества в военной сфере между Нью-Дели и Вашингтоном. Уточняется, что Индия отправляла запрос на приобретение у США беспилотников летом 2016 года.

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