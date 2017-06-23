Вашингтон, 23 июня, 2017, 08:54 — ИА Регнум. Расследование в отношении «связей» американского президента Дональда Трампа с Российским фондом прямых инвестиций начато сенатом Конгресса США, передает телеканал CNN.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

По данным источников телекомпании, в американском законодательном органе, расследование началось после того, как генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев встретился с американцем Энтони Скарамуцци — сотрудником переходного штаба Трампа.

Встреча состоялась в январе 2017 года — «всего за четыре дня до инаугурации», тем самым дав повод к подозрениям. Стоит отметить, что РФПИ в материалах дела фигурирует как «малоизвестный».

В сенате хотят выяснить, обсуждались ли на этой встрече антироссийские санкции.

«Два сенатора-демократа попросили министерство финансов США выяснить, обещал ли Скарамуцци снять санкции, что помогло бы привлечь больше иностранных инвестиций в Россию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что следствию известно — Скарамуцци и Дмитриев давно знакомы: они неоднократно общались на крупных международных мероприятиях. Так, на Всемирном экономическом форуме в Давосе Скарамуцци виделся с главой РФПИ. Телерадиокомпания приводит цитату из его Twitter:

«Дмитриев пришел в ресторан поздороваться. Я был приветлив с ним. Ничего больше».

Напомним, очередное расследование в отношении «связей» Трампа с Россией идет на фоне давления на администрацию Трампа со стороны его противников из демократического лагеря. 22 июня бывший выдвиженец на пост президента США от Демократической партии Берни Сандерс обвинил Трампа в авторитаризме.

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