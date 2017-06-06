* «Талибана" — запрещённая в России организация

Кабул, 23 июня, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Глава движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахунзада 23 июня заявил, что увеличение военного контингента США на территории Афганистана не завершит войну, сообщает Associated Press.

Ali Zifan Белым цветом обозначены территории, контролируемые талибами на сегодняшний день

Глава боевиков пообещал вести войну до полного изгнания войск НАТО с территории страны.

В своем послании, разосланном в СМИ, Ахунзада ужесточил свою позицию в отношении правительства Афганистана.

По его мнению, власти страны слишком коррумпированы, чтобы сохранить свою власть и предупредил о возможности новой гражданской войны в столице Афганистана.

Глава боевиков уверен, что текущая ситуация напоминает 1992 год, когда повстанцы заняли Кабул. А впоследствии было создано движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, Хайбатулла Ахундза является эмиром движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). До вступления в занимаемую должность был главным судьей движения, принимал большинство фетв.