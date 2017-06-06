Глава «Талибана"*: Будем вести войну до изгнания НАТО из Афганистана
Кабул, 23 июня, 2017, 08:48 — ИА Регнум. Глава движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Хайбатулла Ахунзада 23 июня заявил, что увеличение военного контингента США на территории Афганистана не завершит войну, сообщает Associated Press.
Глава боевиков пообещал вести войну до полного изгнания войск НАТО с территории страны.
В своем послании, разосланном в СМИ, Ахунзада ужесточил свою позицию в отношении правительства Афганистана.
По его мнению, власти страны слишком коррумпированы, чтобы сохранить свою власть и предупредил о возможности новой гражданской войны в столице Афганистана.
Глава боевиков уверен, что текущая ситуация напоминает 1992 год, когда повстанцы заняли Кабул. А впоследствии было создано движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
Напомним, Хайбатулла Ахундза является эмиром движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). До вступления в занимаемую должность был главным судьей движения, принимал большинство фетв.