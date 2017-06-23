Лондон, 23 июня, 2017, 08:47 — ИА Регнум. В ходе расследования пожара многоэтажного жилого дома в Лондоне выяснилось, что около 600 домов находятся в зоне риска, пишет 22 июня информационное агентство T-online.

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Напомним, в ночь на 15 июня в Лондоне загорелся 24-этажный жилой дом Grenfell Tower.

В 120-квартирном здании проживали до 600 человек. Из-за быстрого распространения пламени жильцы верхних этажей оказались заблокированными в помещениях.

Жертвами пожара оказались 79 человек, еще несколько находятся в больнице в тяжелом состоянии.

По словам очевидцев, огонь с большой скоростью распространился по всей высоте здания из-за возгорания облицовки фасада.

В ходе следствия выяснилось, что строительная компания Rydon, ответственная за реконструкцию дома Grenfell Towers с 2014 по 2016 год, использовала в облицовке не огнеупорный, а более дешевый легковоспламеняющийся материал, основа которого состояла из пластика.

Лондон дал указ проверить материал облицовки всех высотных зданий.

В настоящее время эксперты по пожарной безопасности проверяют примерно по сто многоэтажек в сутки.

Как оказалось, около 600 зданий находятся в зоне риска, а у семи зданий обнаружена горючая облицовка.

По словам Терезы Мэй, муниципальные власти, на чьей территории расположены здания, подвергающиеся опасности, уже поставлены об этом в известность. В основном это жилые дома.