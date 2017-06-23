Филадельфия, США, 23 июня, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Американские ученые определили главный компонент средиземноморской диеты, способствующий поддержанию здоровья головного мозга. Статья об этом опубликована на портале Eurekalert.

stevepb Оливковое масло

Исследователи установили, что употребление оливкового масла позволяет сохранить память и способность к обучению. Также этот продукт снижает вероятность появления бляшек бета-амилоидов и нейрофибриллярных клубков, которые являются признаками болезни Альцгеймера.

Ученые определили механизмы, лежащие в основе защитных эффектов оливкового масла.

«Мы обнаружили, что оливковое масло снижает риск воспаления мозга. А самое главное — оно активизирует процесс, известный как аутофагия, с помощью которого клетки самоочищаются от ненужного мусора и токсинов, таких как амилоидные бляшки и клубки», — говорит один авторов работы.

Ученые наблюдали за лабораторными мышами, одну группу которых через шесть месяцев после рождения кормили аналогами средиземноморской диеты с оливковым маслом, а другую — без него. Выяснилось, что в возрасте 9 и 12 месяцев показатели первой группы грызунов были лучше, чем у второй.

Целостность связей между нейронами, известная как синапсы, сохранялась у животных, которых кормили оливковым маслом. Кроме того, клетки их головного мозга показали резкое увеличение активации аутофагии, что в конечном итоге отвечало за снижение уровня амилоидных бляшек и клубков.

Ученые уверены, что результаты, полученные в экспериментах с мышами, справедливы и для человека. В дальнейшем они намерены отследить эффективность диеты с оливковым маслом для годовалых мышей, имеющих признаки деградации головного мозга.