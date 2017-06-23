Ученые: оливковое масло предотвращает развитие болезни Альцгеймера
Филадельфия, США, 23 июня, 2017, 08:46 — ИА Регнум. Американские ученые определили главный компонент средиземноморской диеты, способствующий поддержанию здоровья головного мозга. Статья об этом опубликована на портале Eurekalert.
Исследователи установили, что употребление оливкового масла позволяет сохранить память и способность к обучению. Также этот продукт снижает вероятность появления бляшек бета-амилоидов и нейрофибриллярных клубков, которые являются признаками болезни Альцгеймера.
Ученые определили механизмы, лежащие в основе защитных эффектов оливкового масла.
«Мы обнаружили, что оливковое масло снижает риск воспаления мозга. А самое главное — оно активизирует процесс, известный как аутофагия, с помощью которого клетки самоочищаются от ненужного мусора и токсинов, таких как амилоидные бляшки и клубки», — говорит один авторов работы.
Ученые наблюдали за лабораторными мышами, одну группу которых через шесть месяцев после рождения кормили аналогами средиземноморской диеты с оливковым маслом, а другую — без него. Выяснилось, что в возрасте 9 и 12 месяцев показатели первой группы грызунов были лучше, чем у второй.
Целостность связей между нейронами, известная как синапсы, сохранялась у животных, которых кормили оливковым маслом. Кроме того, клетки их головного мозга показали резкое увеличение активации аутофагии, что в конечном итоге отвечало за снижение уровня амилоидных бляшек и клубков.
Ученые уверены, что результаты, полученные в экспериментах с мышами, справедливы и для человека. В дальнейшем они намерены отследить эффективность диеты с оливковым маслом для годовалых мышей, имеющих признаки деградации головного мозга.