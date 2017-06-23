Якутск, 23 июня, 2017, 08:51 — ИА Регнум. В решении проблемы мата в семье, во-первых, не стоит ограничиваться наказаниями, а во-вторых, надо начать с борьбы с нецензурной бранью из уст депутатов, чиновников и руководителей предприятий и организаций. В таком мнении сошлись депутат и эксперт из Якутии, комментируя инициативу о наказании за мат в семье корреспонденту ИА REGNUM.

Илья Репин. Письмо запорожцев турецкому султану. 1891

Читайте также: Госдума вводит наказание за нецензурную брань в семье

«Помимо наказания за мат в семье надо какие-то уроки проводить, прививать людям культуру. Своим примером должны учить руководители предприятий и организаций, а пока ситуация такова, что многие из них много матерятся, а некоторые даже матом разговаривают», — отметил депутат республики Гаврил Парахин.

Он также рекомендовал, обсуждая законопроект, учесть и тот момент, что «с одной стороны, конечно, мат — это плохо, с другой — жизнь у многих такая, что без мата никак. А от родителей учатся матерится и дети, очень многое зависит воспитания». Ещё один момент — матерятся в семьях, где употребляют алкоголь, а значит помимо мата нужно бороться и с пьянством, подчеркнул Гаврил Парахин. Кроме того, по мнению депутата, тему мата в семье нужно поднимать в обществе.

«Как вариант, использовать пустующие сейчас билборды для размещения социальных плакатов на эту тему. Разъяснять этот вопрос детям с раннего возраста. Ну и вводить такое наказание за мат в семье — это, может быть, и правильно. Семья, прежде всего, должна воспитывать», — пояснил депутат.

Политолог из Якутии Андрей Данилов считает, что проблема мата в семье в России хоть и существует, но главной точно не является.

«Это отличный способ заработать деньги в бюджет в условиях кризиса, ну и отвлечь внимание от действительно наболевших проблем в обществе. Сейчас эту тему начнут муссировать в СМИ и не только, и это будет длиться ближайшие пару месяцев. Мне кажется, что это такая отвлекалочка, во время которой будут приняты другие законы, касающиеся более реальных вещей, например, финансов, политического курса, гражданских свобод и всего прочего», — полагает эксперт.

Те не менее, говоря о законопроекте, «не вдаваясь в другие теории», эксперт назвал эту идею отличной, но высказал мнение, что отслеживать подобное нарушение закона будет трудно и пока непонятно, как будет осуществятся такой надзор.

«К вопросу семьи как института общества в современных условиях нужно подходить шире, глубже, в том числе перенимать опыт европейских государств, где ребёнок является полноправным членом семьи, которого нельзя просто так заткнуть, чего опасаются у нас в России. Но, в тоже время, за свои проступки дети учатся отвечать сразу, вина не переходит на родителей. Естественно, как в области семьи не обойти проблему того, что у родителей могут отобрать ребёнка и передать в другие более заботливые руки», — также отметил политолог.

А пока ситуация в России в его видении такова, что в любом регионе можно заметить, как родители нецензурно выражаются перед ребёнком или в его адрес, а потом матерятся уже и сами дети.

«Бытие определяет сознание. Если у вас дома мат считается нормой, то значит, так дела обстоят и в обществе. Ну, а если в семье мат стараются ограничивать, то и человек будет стараться в обществе меньше матерится, и в обществе в целом нецензурная брать будет встречаться реже. А финансово наказывать — это довольно неплохо. Обязательные работы — тоже вариант. При этом следует наказывать не только взрослых, но и детей, пусть осознают, что слово не воробей и вылетит — не поймаешь. И, естественно, стоит следить за чистотой языка самих депутатов и чиновников. Потому что в отдалённых регионах и районах не отличаются культурой представители власти, а за этим стоит строго следить, и даже лишать мандата или должности. Как в Японии, где, если человек как-то не так себя повёл, он слагает полномочия. Так что если даже не смотреть на Европу, которую сделали пугалом, давайте посмотрим на Восток. Там матерится считается неподобающе», — подчеркнул также Андрей Данилов.

Напомним, комитет Госдумы РФ по государственному строительству одобрил предлагаемые группой депутатов разных фракций поправки, которые предусматривают, в том числе наказание за употребление матерных слов не только в общественных местах, но и в семье. Это будет квалифицироваться как хулиганство и наказываться штрафом до 5 тыс. рублей или обязательными работами до 80 часов.

Как сообщало ИА REGNUM, одобривший этот законопроект профильный комитет уверен: действующая редакция статьи 20.1 КоАП в настоящее время затрудняет привлечение к административной ответственности лиц, совершающих правонарушения в рамках семейно-бытовых конфликтов.