Петропавловск-Камчатский, 23 июня, 2017, 08:39 — ИА Регнум. Специалистов не хватает, а за небольшие зарплаты местные жители не идут работать — так объяснили специалисты во время заседания антитеррористической комиссии Камчатки большое количество трудовых мигрантов в регионе, передает корреспондент ИА REGNUM.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

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В частности, местных работников не хватает в строительной и транспортной отраслях, а также в сфере общественного питания. Проблема наполняемости вакансий местными трудовыми ресурсами осложняется из-за низкого уровня заработной платы, предлагаемой в заявках работодателей. Поэтому в последние годы иностранные мигранты активно привлекаются работодателями в качестве дешевой рабочей силы.

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Члены комиссии заявили о том, что ситуацию надо менять. Поэтому власти рассмотрят вопрос целесообразности установления запретов на привлечение предприятиями иностранцев, осуществляющих трудовую деятельность на основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности.

В пользу такого решения говорят еще и данные о нарушениях среди мигрантов. Так, растет число иностранцев, не имеющих постоянной работы и подлежащих принудительному выдворению за пределы России. Только с начала этого года вынесено 93 решения об административном выдворении иностранных граждан, более 60 мигрантов уже покинули полуостров.

Как сообщало ИА REGNUM , особо остро нерешенную проблему с мигрантами на Камчатке, а именно с тем, что в некоторых отраслях их крайне много, жители региона ощутили на себе с 1 июня 2017 года. Тогда вступили в силу новые требования закона, по которому мигрантам теперь нельзя управлять общественным транспортом без российских прав. А в столице региона большинство водителей автобусов как раз и были мигрантами.

В итоге автопарки 1 июня не смогли выпустить на маршруты многие свои автобусы, и возникла проблема с общественным транспортом, которая до сих пор полностью не решена, так как местные жители на небольшие зарплаты не идут, а мигранты еще не прошли обучение.