Вашингтон, 23 июня, 2017, 08:37 — ИА Регнум. Власти США из-за санитарного качества продукции объявили о прекращении всего импорта мяса из Бразилии. Об этом, как передает RT, говорится в заявлении министра сельского хозяйства США Сонни Пердью.

Julie-Kolibrie Корова

«У нас (властей США) снова есть озабоченность по поводу качества продукции, предназначенной для американского рынка», — сказал Пердью.

В ведомстве отметили, что по результатам проверки бразильского мяса, поступающего на рынок США, порядка 11% свежей говядины несоответствовало стандартам качества. Это существенно выше показателей других стран, где отклонения составляют не более 1%.

Министерство сельского хозяйства США планирует сохранять эмбарго на данную продукцию до тех пор, пока министерство сельского хозяйства Бразилии не предпримет должных мер, которые будут признаны удовлетворительными санитарными властями США.

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