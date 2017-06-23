Москва, 23 июня, 2017, 08:31 — ИА Регнум. В России может быть ужесточена административная ответственность за изготовление и реализацию некачественного топлива. Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение в Госдуму, говорится в распоряжении на сайте правительства.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Автозаправочная станция

«В целях защиты потребительского рынка от некачественного и контрафактного топлива законопроектом предлагается внести в КоАП изменения, направленные на усиление административной ответственности лиц, допускающих нарушения требований технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту», — отмечено в документе.

Законопроект предполагает увеличение штрафов за продажу суррогата, а также дополнительные виды наказаний, например, приостановку работы предприятия-изготовителя топлива или заправочной станции. Штраф составит от 100 до 300 тыс. рублей, предусмотрена и конфискация не соответствующего техническому регламенту топлива.

В случае повторной продажи суррогата нарушителю будет грозить административный штраф в размере 2 млн рублей с конфискацией топлива. Возможно приостановление деятельности предприятия на срок до 90 суток, суррогат при этом также изымут.

Законопроект был рассмотрен и одобрен на заседании правительства России 15 июня 2017 года.