Гватемала, 23 июня, 2017, 08:29 — ИА Регнум. Верховный суд Гватемалы 22 июня отклонил предъявление обвинений президенту Гватемалы Джимми Моралесу о его предполагаемой ответственности в смерти 41 девочки в государственном реабилитационном центре в марте 2017 года, сообщает El Diario.

Фемида

Пленум судей Верховного суда отклонил петицию против президента, поданную депутатами от оппозиции, где они выдвигали обвинения в причастности к внесудебной казни, пытках, невыполнении обязанностей и превышении служебных полномочий.

По мнению депутатов, президент Моралес, будучи непосредственным начальником задержанных по делу чиновников, знал о нарушениях в центре, но не принял никаких мер.

Однако судебный представитель Анхель Пинеда сообщил журналистам, что решение было принято ввиду «отсутствия устойчивых аргументов» для обработки запроса на снятие иммунитета с президента.

Верховный суд должен был проанализировать петицию и решить, есть ли достаточные основания выдвигать обвинения против Моралеса, а затем открывать процесс и направлять дело в Конгресс Гватемалы.

Петиция против Моралеса была представлена депутатами Сандрой Моран и Леокадио Хураканом от оппозиционной партии Конвергенция 14 марта 2017 года и 12 июня передана в прокуратуру и в Верховный суд.

Напомним, пожар, который произошел 8 марта 2017 года в реабилитационном центре для подростков, пострадавших от насилия, привел к гибели 41 девочки от 11 до 16 лет, 19 из которых погибли внутри центра, где они были заперты. Еще 15 девочек выжили, но получили тяжелые ожоги.

По данным следствия, поджог был устроен одним из подростков в знак протеста против плохого обращения. За день до этого несколько девочек пытались совершить побег из центра из-за систематически совершаемого над ними насилия, после чего их вместе с соседками по центру заперли в тесной аудитории без доступа к уборным.

Сообщалось, что некоторые выжившие девочки уже дали показания о сексуальной эксплуатации их сотрудниками центра. В настоящее время по делу уже задержаны советник по социальному обеспечению при Администрации президента, его заместитель, директор реабилитационного центра, где произошел пожар, директор Департамента по специальной защите против жестокого обращения с детьми, глава Управления по делам детей и подростков Генеральной прокуратуры Гватемалы, детский омбудсмен Гватемалы. Также по делу были задержаны и два сотрудника полиции.