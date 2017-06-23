Барнаул, 23 июня, 2017, 08:17 — ИА Регнум. Алтайские правоохранители на этой неделе зарегистрировали сразу три преступления, в результате которых трое пожилых жителей Новоалтайска, Бийска и Заринска лишились крупных сумм денег. Подробности сообщает сегодня ГУ МВД РФ по Алтайскому краю.

Светлана Шаповалова Бийск. Запрещающий знак

Все пострадавшие заявили, что с них «снимали порчу» женщины «цыганской национальности». В итоге пенсионер из Новоалтайска, которого непрошеныые гости убедили отдать за «ритуал» 10 рублей, лишился 500 тысяч рублей. В Заринске проведение «обряда» происходило на территории детского сада: неизвестная незаконно завладела более чем 60 тысячами рублей, принадлежащими пенсионерке 1935 года рождения. В Бийске снятие «порчи» обернулось похищением 35 тысяч рублей и золотых серег у 70-летней пенсионерки.

Известно, что преступники до сих пор не найдены.

«По всем фактам возбуждены и расследуются уголовные дела по статье 159 УК Российской федерации «Мошенничество». На данный момент проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание подозреваемых. Любая информация от жителей края может помочь в раскрытии этих преступлений», — отмечают правоохранители.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в апреле 2017 года глава комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов (ЛДПР) обратился с письмами к главам ряда телеканалов и телекомпаний, среди которых Общественное телевидение России, ВГТРК, Первый канал с просьбой трансляции коротких предупреждающих видеороликов для пенсионеров.

Он обратил внимание на то, что остро стоит проблема мошенничества, особенно в отношении лиц пожилого возраста. Злоумышленниками используются различные способы: ложное сообщение о близком человеке, якобы попавшем в беду, использование возможностей мобильной связи и мобильного банкинга, проникновение в жилище под видом сотрудника социальной службы, коммунальных служб, «Почты России» и иных организаций, навязывание покупки БАДов, других дорогостоящих товаров или услуг, отметил парламентарий.