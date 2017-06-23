Дональд Туск: Надеюсь забыть Brexit как страшный сон
Лондон, 23 июня, 2017, 08:14 — ИА Регнум. Председатель Европейского Совета Дональд Туск выразил надежду на то, что Великобритания «одумается» и останется в составе Евросоюза, пишет 22 июня Die Zeit.
Об этом он заявил накануне саммита ЕС в Брюсселе 22 июня.
«Надеюсь, что наши британские друзья свернут курс Brexit, и мы забудем это как страшный сон», — отметил Туск в интервью журналистам.
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель, наоборот, из тех политиков, кто хочет быстрейшего завершения Brexit, пишет издание.
«Настало время уверенно действовать, нет времени для мечтаний и неопределенности», — заявил он перед началом заседания саммита.
Напомним, 29 марта 2017 года премьер-министр Великобритании Тереза Мэй дала официальный старт процедуре выхода страны из Евросоюза: она подписала официальное уведомление о введении в действие статьи 50 Лиссабонского договора.
Страна должна будет выйти из ЕС 29 марта 2019 года.