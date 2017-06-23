Тюмень, 23 июня, 2017, 08:06 — ИА Регнум. В Тюмени 23 июня отметят День Отца. Праздник пройдет в сквере Тенистый в 17:00 по местному времени, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в управе Ленинского округа.

Jakobking85 Ребнок на руках

Организаторы праздника отмечают, что 26 июля 2014 года в Тенистом сквере был открыт памятник отцу — фигура мужчины, который держит за одну руку сына, а на другой руке — дочку. На постаменте написано: «Отцовство — это дар».Около памятника пройдут выступления творческих коллективов ДК «Водник». Будут работать интерактивные площадки, откроются выставки с макетами оружия. Запланированы мастер-классы по робототехнике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в департаменте культуры администрации Тюмени.

Тем временем центр «Покров» напоминает, что отец — это плечо, опора и стена для матери и ребенка. Более 860 малышей спасли психологи центра во время доабортного консультирования. В противовес негативным тенденциям, которые разрушают ныне мораль, они делают все, чтобы укрепить семью, воспитать нравственно и психически здоровых детей, помочь женщинам не совершать непоправимой ошибки — не делать аборт. Вторая половина — отец будущего ребенка — играет огромную роль в сохранении жизни малыша.

Организация «Тюменские родители — детям» отмечает, что сегодня в регионе более 400 детей-сирот. Тюменский родительский комитет говорит об изъятии порядка 350 детей из семей только в городе Тюмени.

По данным областного ЗАГСа, в мае 2017 года в регионе заключено 440 браков, подано 630 заявлений на развод, на усыновление подано 12 заявок и 313 на установление отцовства.