Восьмое заседание Целевой группы Таджикистан-ОБСЕ состоялось в Душанбе
Таджикистан, 3 апреля, 2014, 11:28 — ИА Регнум. Восьмое заседание Целевой группы Таджикистан-
Выступавший на заседании Целевой группы заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Низомиддин Зохидов отметил основные приоритеты сотрудничества республики с ОБСЕ.
В заседании также приняли участие представители государственных учреждений и гражданского сообщества Таджикистана, секретариата ОБСЕ и сотрудники Бюро ОБСЕ в Душанбе.