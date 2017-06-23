Таджикистан, 3 апреля, 2014, 11:28 — ИА Регнум. Восьмое заседание Целевой группы Таджикистан- ОБСЕ состоялось в среду в столице Таджикистана, городе Душанбе, сообщает департамент информации МИД Таджикистана. В ходе ежегодного заседания подводятся итоги предыдущего года, а также определяются направления дальнейшего развития сотрудничества между Таджикистаном и ОБСЕ.

Выступавший на заседании Целевой группы заместитель министра иностранных дел Республики Таджикистан Низомиддин Зохидов отметил основные приоритеты сотрудничества республики с ОБСЕ.

В заседании также приняли участие представители государственных учреждений и гражданского сообщества Таджикистана, секретариата ОБСЕ и сотрудники Бюро ОБСЕ в Душанбе.