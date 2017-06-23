Сеул, 23 июня, 2017, 07:54 — ИА Регнум. Тюремное заключение на срок в три года присуждено Чхве Сун Силь — подруге бывшего южнокорейского президента Пак Кын Хе — за оказание давления на вуз, в котором проходила обучение ее дочь Чон Ю Ра, сообщает Yonhap.

TryJimmy Тюрьма

В ходе разбирательства выяснилось, что Сун Силь оказывала давление на руководство вуза, чтобы преподаватели проявляли лояльность к ее дочери. Такую возможность давало ей приближенное к Кын Хе положение.

Предполагается, что Ю Ра смогла поступить в университет благодаря манипуляциям матери. Затем, уже во время учебы студентки, преподавателей заставляли ставить оценки за те работы, которые на самом деле не были выполнены девушкой.

Это дело — не единственное, в котором фигурирует подруга бывшего президента. Дела Сун Силь продолжают рассматриваться судом.

Самым крупным из дел, в которых она замешана — это коррупционный скандал, в результате которого произошел импичмент Кын Хе. Предполагается, что Сун Силь получила от президента доступ к секретной информации, хотя не имела на это ни малейшего права. В частности, ее «заслугой» следствие считает назначение ряда крупных должностных лиц и усиление конфронтации с Северной Кореей.

Напомним, под арестом Сун Силь оказалась 3 ноября 2016 года, ее задержали 31 октября 2016 года, предъявив обвинения в мошенничестве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 17 апреля в Южной Корее обвинения во взяточничестве предъявлены Кын Хе и председателю Lotte Group Син Дон Бину.

Читайте подробнее: В Южной Корее предъявлены обвинения Пак Кын Хе и главе Lotte Group