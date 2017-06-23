Санкт-Петербург, 23 июня, 2017, 07:49 — ИА Регнум. Игроки португальской сборной, включая звезду мирового футбола Криштиану Роналду, прибыли в Санкт-Петербург для встречи с командой Новой Зеландии. Об этом сообщает «Фонтанка».

Haberler.com Криштиану Роналду

Футболисты прилетели в Северную столицу 22 июня и поселились в отеле «Коринтия Санкт-Петербург» на Невском проспекте. Отмечается, что Роналду сопровождал личный носильщик. 23 июня португальцы будут готовится к предстоящему матчу.

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Матч группового этапа Кубка конфедераций Португалия — Новая Зеландия состоится 24 июня. Исход матча повлияет и на судьбу сборной России — в ее интересах победа португальцев над новозеландцами.

Напомним, счет первого матча российской сборной с Новой Зеландией составил 2:0 в пользу хозяев поля, однако во втором мачте подопечные Станислава Черчесова уступили португальцам со счетом 0:1. На счету сборной России — три очка, она занимает третье место в группе «А», пропустив вперед Мексику и Португалию.