Доха, 23 июня, 2017, 07:48 — ИА Регнум. Власти Катара упростили процедуру получения виз для граждан Российской Федерации. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на имеющееся в распоряжении издания официальное заявление МВД Катара.

Hetq.am Доха. Катар

«Россияне смогут получить визу по прилете в Катар, — говорится в сообщении. — Для этого им не понадобится приглашение и одобрение МВД Катара, как раньше».

Отмечается, что для получения визы гражданам РФ нужно будет иметь паспорт, действующий минимум 6 месяцев после прибытия, бронь гостиницы, не менее $1500 на карте и обратный билет.

Визу Доха будет выдавать гражданам РФ сроком на месяц. Ее стоимость составит 100 катарских риалов, что равняется примерно $27.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 июня между Катаром и рядом ближневосточных стран произошел дипломатический скандал: Саудовская Аравия, Бахрейн, ОАЭ, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика, Республика Маврикий, Коморские острова решили разорвать дипломатические отношения с Дохой. Позже к «дипломатическим ограничениям» также присоединились Иордания и Джибути.

Выше указанные страны обвинили Катар в поддержке терроризма и экстремистской идеологии, в проведении враждебной политики и вмешательстве в дела арабских государств.

В свою очередь, Доха все обвинения отвергает и считает разрыв дипотношений безосновательным.