Доха, 23 июня, 2017, 07:47 — ИА Регнум. Для разрешения дипломатического кризиса на Ближнем Востоке четыре страны Персидского залива выдвинули Катару жесткие требования, пишет 23 июня Die Zeit.

Флаг. Катар

Напомним, Саудовская Аравия и ее союзники Египет, Бахрейн, ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром 5 июня, обвинив его в оказании помощи террористам.

Список требований Дохе передал Кувейт, который выступает в качестве посредника в данном кризисе.

Одними из ключевых требований являются разрыв дипломатических отношений Катара с Ираном, закрытие Al-Jazeera (международной телекомпании со штаб-квартирой в Дохе), а также прекращение военного сотрудничества с членом НАТО Турцией и закрытие ее военной базы на своей территории.

Помимо этого Катар должен выплатить денежную компенсацию, размер которой пока не известен.

На реализацию требований стране дано десять дней.