Киев, 23 июня, 2017, 07:32 — ИА Регнум. Причины инициирования процедуры ареста Швейцарией €15 млн, предоставленных Украиной в качестве гарантии надлежащего проведения «Евровидения-2017», выясняет Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ), говорится в сообщении НОТУ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Евро

В телерадиокомпании сообщили, что для обеспечения подготовки и проведения песенного конкурса «Евровидение-2017» на Украине Европейскому вещательному союзу (ЕВС) была предоставлена сумма в размере €15 млн в качестве гарантии надлежащего проведения мероприятия. Конкурс, как отмечают в Киеве, прошел успешно, поэтому сумма гарантии должна вернуться.

«Однако Европейский вещательный союз сообщил НОТУ, что женевское управление принудительного взыскания задолженности инициировало процедуру наложения ареста на сумму этой гарантии», — говорится в сообщении радиокомпании.

Уточняется, что в своем официальном письме к ЕВС женевское управление не сообщило об основаниях наложения ареста и не указало инициатора этой процедуры.

Комментируя сложившуюся ситуацию, председатель НОТУ Зураб Аласания заявил:

«Мы наняли юридическую фирму из Швейцарии, поскольку нужно выяснить все обстоятельства дела и определить порядок применения процедуры наложения ареста в соответствии со швейцарским законодательством».

Напомним, 62-й песенный конкурс «Евровидение» проходил в Киеве, поскольку предыдущий конкурс, состоявшийся в Стокгольме в 2016 году, выиграла украинская певица Джамала с песней «1944».

На этот раз в конкурсе победил португалец Салвадор Собрал с песней «Amar pelos dois». Выступавший от Болгарии Кристиан Костов занял второе место.

Россия в конкурсе не участвовала, поскольку киевские власти запретили въезд на Украину российской конкурсанте Юлии Самойловой.