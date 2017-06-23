Киев, 23 июня, 2017, 07:30 — ИА Регнум. В Киеве по подозрению в вымогательстве и получении взятки задержан главный редактор интернет-издания «Страна.ua» Игорь Гужва. Об этом 23 июня на своей странице в Facebook сообщил генпрокурор Украины Юрий Луценко.

Владимир Чичилимов ИА Красная Весна Задержание

«По материалам Государственной фискальной службы и прокуратуры Киева полицией задержан Игорь Гужва, который требовал и получил $10 тысяч за неразмещение компрометирующих материалов на действующего политика», — пояснил он.

По словам Луценко, в распоряжении следствия имеются аудио и видеодоказательства.

Игорь Гужва на своей странице в Facebook сообщает, что в редакции издания проходит обыск, дело он называет сфальсифицированным и отмечает, что подробности будут позже.

«У нас в редакции обыск по сфальсифицированному делу», — написал он.

Издание «Страна» начало работу в начале 2016 года, после того, как Игорь Гужва продал свою долю в медиахолдинге «Вести». В 2014 и 2015 годах в редакции холдинга «Вести» проходили обыски, связанные с обвинениями в налоговых нарушениях и сепаратизме.

В апреле 2017 года Гужва заявлял о попытках фабрикации против него уголовного дела. По его словам, поводом стали критические публикации об украинской власти.

Так, ранее на портале «Страна.ua» была размещена запись беседы депутата Верховной рады Украины Александра Онищенко и экс-депутата Рады Николая Мартыненко, где последний обвиняет в коррупции президента Украины Петра Порошенко и его соратников.