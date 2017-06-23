Руза, Московская область, 23 июня, 2017, 07:31 — ИА Регнум. Мужская сборная России по водному поло одержала победу над командой Японии в третьем туре группового турнира суперфинала Мировой лиги. Встреча завершилась со счетом 12:5 в пользу российских ватерполистов.

Imagauto.ru Водное поло

В другом матче группы В сборная Хорватии победила команду Австралии — 8:3. В группе А Сербия победила США — 15:8, а сборная Италии взяла верх над командой Казахстана — 14:6.

Таким образом, сборная России заняла второе место в своей группе. В четвертьфинале российские ватерполисты встретятся со сборной США, занявшими третьем место в группе А. Матч пройдет 23 июня.

Напомним, в подмосковной Рузе с 20 по 25 июня проходит суперфинал Мировой лиги по водному поло.

Водное поло. Мужчины. Мировая лига. Суперфинал. 3-й тур.

Группа А:

Сербия — США 15:8

Казахстан — Италия 6:14

Группа В:

Япония — Россия 5:12

Хорватия — Австралия 8:3