Москва, 23 июня, 2017, 07:24 — ИА Регнум. Истребители Воздушно-космических сил (ВКС) России за последние семь дней выполнили 14 перехватов иностранных самолетов-разведчиков у границ страны. Об этом сообщает в четверг, 22 июня, газета Минобороны «Красная звезда».

Global Hawk

По данным газеты, перехваты выполняли военные воздушные суда дежурных сил противовоздушной обороны (ПВО) — Су-27 и МиГ-31.

Издание отмечает, что всего за неделю у границ Российской Федерации были зафиксированы полеты 23 самолетов, которые принадлежали семи странам. Десять из них провели ВВС США на самолетах-разведчиках RC-135 и с помощью беспилотников Global Hawk. Четыре разведывательных вылета у границы РФ сделала Норвегия, а Швеция отправляла свои самолеты к российским границам трижды.

Кроме того, Великобритания и Франция осуществили по два вылета, Португалия и Япония — по одному.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в небе над Балтийским и Черным морями довольно часто происходят инциденты с российскими истребителями и иностранными самолетами. Так, 20 июня истребитель Су-27 ВКС РФ перехватил над водами Балтики американский разведывательный самолет Boeing RC-135.

21 июня в том же регионе произошел инцидент с участием самолета Североатлантического альянска и воздушного судна, в котором находился глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Истребитель F-16 попытался сблизиться с пассажирским бортом, однако его отогнал российский Су-27 из эскорта.