Лондон, 23 июня, 2017, 07:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Тереза Мэй «разрешила» гражданам ЕС остаться после Brexit в Великобритании, но с определенными условиями, пишет Die Tagesschau.

Иван Шилов ИА REGNUM Тереза Мэй

Она пообещала, что для тех, кто хочет остаться в стране, проблемы не возникнут: они смогут получить постоянный вид на жительство.

Об этом Мэй заявила на заседании европейских лидеров в Брюсселе 22 июня.

Однако она отмечает, что сделать это смогут те граждане ЕС, которые прожили в Великобритании более пяти лет.

Речь идет о трех миллионах граждан союза, которые на протяжении долгого времени живут и работают в стране и у которых уже есть семьи.

В ответ она призывает другие страны создать не менее «удобные» условия для британских граждан, проживающих в странах Евросоюза.

Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала заявление Мэй, назвав его «хорошим началом».