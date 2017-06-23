Тереза Мэй: Brexit не станет проблемой для граждан ЕС
Лондон, 23 июня, 2017, 07:13 — ИА Регнум. Премьер-министр Тереза Мэй «разрешила» гражданам ЕС остаться после Brexit в Великобритании, но с определенными условиями, пишет Die Tagesschau.
Она пообещала, что для тех, кто хочет остаться в стране, проблемы не возникнут: они смогут получить постоянный вид на жительство.
Об этом Мэй заявила на заседании европейских лидеров в Брюсселе 22 июня.
Однако она отмечает, что сделать это смогут те граждане ЕС, которые прожили в Великобритании более пяти лет.
Речь идет о трех миллионах граждан союза, которые на протяжении долгого времени живут и работают в стране и у которых уже есть семьи.
В ответ она призывает другие страны создать не менее «удобные» условия для британских граждан, проживающих в странах Евросоюза.
Канцлер Германии Ангела Меркель прокомментировала заявление Мэй, назвав его «хорошим началом».