Вашингтон, 23 июня, 2017, 06:50 — ИА Регнум. Член Госсовета КНР Ян Цзечи встретился 22 июня с президентом США Дональдом Трампом, в рамках встречи они обсудили ряд ключевых вопросов, передает агентство «Синьхуа».

(stephan) Флаги КНДР

По словам Яна, Китай намерен поддерживать контакты и сотрудничество с Соединенными Штатами по проблеме Корейского полуострова, ядерной программе КНДР с целью снижения трений и продвижения вперед в сторону разрешения противоречий.

Встреча высокопоставленного китайского политического деятеля с американским президентом состоялась в Белом Доме.

Напомним, что несмотря на обострение отношений между США и КНР в связи с развертыванием в Южной Корее американской системы ПРО THAAD, Китай продолжает искать компромиссы и выстраивать конструктивный диалог с Соединенными Штатами практически во всех сферах.