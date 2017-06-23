Улан-Удэ, 23 июня, 2017, 06:26 — ИА Регнум. В Бурятии 23 июня проводятся работы по тушению 25 лесных пожаров. Из них 20 очагов продолжают действовать на общей площади около 2,45 тыс. га. Ещё пять очагов локализовали на площади около 40 га, сообщили ИА REGNUM в Республиканском агентстве лесного хозяйства (РАЛХ).

Publicdomainpictures.net Лесной пожар

Зафиксировано два новых очага в Тункинском национальном парке на общей площади 134 га. Их будут тушить с привлечением сил и средств федерального резерва «Авиалесоохраны». Также в результате авиационного мониторинга обнаружен очаг в Байкальском заповеднике. Тушение осложнено труднодоступностью очага, на данный момент силы и средства отправлены на место работ, заверили в РАЛХ.

Крупный очаг продолжает действовать в Северо-Байкальском районе. Площадь, пройденная огнем, составляет около 1,6 тыс. га. Возгорание ликвидируют более 120 человек и 12 единиц тяжелой и лесопожарной техники. Продолжаются работы по тушению ещё одного крупного очага в Прибайкальском районе. На данный момент его площадь составляет 620 га. Пожар тушат более 130 человек с использованием 28 единиц тяжёлой и лесопожарной техники.

Лесные пожары в Бурятии продолжают возникать из-за сухих гроз. Всего в тушении задействовано более 700 человек. Применяется более 140 единиц тяжёлой и лесопожарной техники.

Напомним, в республике действует режим ЧС, связанный со сложной лесопожарной обстановкой. Доступ в лес для населения категорически запрещен.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM по состоянию на утро 22 июня в Бурятии тушили 16 лесных пожаров на площади около 1,7 тыс. га. Из них 12 очагов продолжали действовать, четыре — были локализованы. В тушении было задействовано более 650 человек.