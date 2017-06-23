Москва, 23 июня, 2017, 06:03 — ИА Регнум. Как сообщается, в Бангладеш за период с 27 мая по 7 июня сибирской язвой заболели 25 человек. Зарегистрированы один случай смерти ребёнка и три случая госпитализации взрослых с подозрением на сибирскую язву.

Centers for Disease Control and Prevention's Public Health Image Library Бациллы сибирской язвы

На северо-западе Пакистана в районе Куррам 10 июня от сибирской язвы погиб домашний скот.

В индийском штате Одиша на западе страны, по состоянию на 10 июня, наблюдались семь человек с подозрением сибирскую язву. Один из них был госпитализирован.

«Роспотребнадзор обращает внимание российских граждан на данную ситуацию и просит планировать поездки с учётом представленной информации», — говорится в сообщении.

Напомним, 16 июня ведомство сообщало о случаях сибирской язвы в Румынии. Два лабораторно подтвержденных случая заражения людей было зафиксировано в округе Богошани.