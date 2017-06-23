Берлин, 23 июня, 2017, 06:05 — ИА Регнум. Бундестаг принял закон, согласно которому все представители ЛГБТ-сообществ в Германии, ранее осужденные за свою ориентацию, смогут быть реабилитированы и получить денежную компенсацию, пишет 22 июня Die Tagesschau.

Maxpixel.freegreatpicture.com ЛГБТ-флаг

Спустя десятилетия тысячи жертв правосудия смогут реабилитироваться. Но для начала, чтобы данный закон вступил в силу, его должен одобрить бундесрат.

Закон подразумевает выплату каждому ранее осужденному: либо единовременную в размере €3 тыс., либо €1,5 тыс. за каждый год, проведенный в тюрьме.

Федеральный министр юстиции Хайко Маас назвал решение бундестага «поздним актом справедливости».

Однако сообщества ЛГБТ в Германии критикуют бундестаг за небольшую, по их мнению, денежную компенсацию: из-за обвинений в нетрадиционной ориентации многие не могут найти работу, некоторые уже находятся на пенсии.

Отмечается, что за все время около 64 тыс. человек были осуждены за их ориентацию, но многих уже нет в живых, поэтому министерство юстиции рассчитывает максимум на пять тыс. человек, которые оставят заявки на денежную компенсацию.