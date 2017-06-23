Якутск, 23 июня, 2017, 05:59 — ИА Регнум. За недостаточно оперативное по мнению пациента оказание медицинской помощи он угрожал фельдшеру убийством. Инцидент произошёл в Абыйском районе Якутии в мае 2017 года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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Фельдшер пришла к пациенту домой по вызову. Угрозу убийством она восприняла реально, так как имелись основания опасаться её исполнения. Прокуратура Абыйского района республики сделала вывод, что пациент угрожал фельдшеру умышленно с целью запугивания. Обвинительное заключение в отношении мужчины уже подготовлено и передано в суд, ему грозит до двух лет лишения свободы.

Как сообщило ИА REGNUM, в январе 2017 года врач и водитель скорой помощи из Якутии получили тяжёлую психологическую травму после того, как житель Алдана, к которому они прибыли по вызову, обстрелял их из ружья. После серии выстрелов огонь по дебоширу открыли сотрудники полиции. Мужчина был ранен в плечо и живот, а затем госпитализирован.