Казань, 23 июня, 2017, 05:53 — ИА Регнум.

До 26 июня 2017 года любой желающий сможет приобрести самолёт ТУ-154М и четыре авиадвигателя за 2,5 млн рублей. Арбитражный управляющий ОАО «Авиакомпания Татарстан» Евгений Грабалин объявил, что подобная цена будет действовать в течение пяти дней, начиная с 21 июля. Исполнительный лист на данное имущество выдан 17 марта 2016 года, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Pixabay.com Банкротство

21 июня прошло очередное собрание кредиторов авиакомпании. На нём, среди прочего, и была решена судьба судна и двигателей.

Эта попытка реализации самолёта не первая. За почти полгода он подешевел с 8 282 079,9 рубля.

Напомним, в отношении авиапредприятия до 25 августа 2017 года был продлён срок конкурсного производства. В своём ходатайстве конкурсный управляющий Евгений Грабалин объяснил необходимость продления тем, что до сих пор не завершена реализация воздушного судна ТУ-154М, принадлежащего должнику.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Татарстан» была признана банкротом по собственному иску 31 октября 2014 года. На момент подачи искового заявления долги компании превышали 3,5 млрд рублей, а балансовая стоимость основных средств не дотягивала даже до 100 млн рублей.

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Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ноябре 2013 года в аэропорту Казани произошло крушение самолёта Boeing 737−500 авиакомпании «Татарстан». Лайнер упал при посадке во время ухода на второй круг. Все находившиеся на борту пассажиры и члены экипажа погибли. В числе пассажиров были глава республиканского управления ФСБ Александр Антонов и сын президента республики Ирек Минниханов.

Согласно результатам расследования обстоятельств катастрофы, проведённого Международным авиационным комитетом, причиной крушения стали системные недостатки в работе экипажа, авиакомпании и авиационных властей всех уровней.

31 декабря 2013 года авиакомпания прекратила полёты и с этого дня не значится в расписании аэропортов. Другая региональная государственная авиакомпания — «Ак Барс Аэро» стала наследником парка самолётов и маршрутной сети «Татарстана», а также получила субсидии из федерального бюджета на авиаперевозки в Приволжском федеральном округе.