Берлин, 23 июня, 2017, 05:49 — ИА Регнум. Несмотря на протесты оппозиции, бундестаг принял закон, разрешающий следить за перепиской в WhatsApp, пишет 22 июня Die Tagesschau.

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Закон подразумевает, что переписка или обмен файлами может тайно проверяться сотрудниками службы безопасности, если человек подозревается в совершении преступления.

Речь идет не только об антитеррористических мерах, но и о расследовании уголовных преступлений.

«Мы все чаще наблюдаем, что преступники, в том числе террористы, общаются шифрами, нам становится все сложнее расследовать тяжкие преступления, поэтому бундестаг принял данный закон», — заявил федеральный министр Германии Томас де Мезьер.

Депутаты от Левой партии и партии Зеленых выступили против принятия данного закона, так как, согласно их мнению, это является нарушением прав человека и вмешательством в его свободу.