Пекин, 23 июня, 2017, 05:30 — ИА Регнум. Китай планирует модернизировать подводный аппарат «Цзяолун» к 2019 году, передает 22 июня агентство «Синьхуа».

Dfoatlamfenddolmaon Модель батискафа «Цзяолун»

Подводный аппарат завершил на прошлой неделе испытательную фазу своей работы, закончив 38-ю государственную и свою четвертую океаническую экспедицию, которая продлилась четыре месяца.

Аппарат вернется в китайский порт Циндао на востоке страны уже 23 июня на борту корабля Xiangyanghong-09. «Цзяолун» осуществил дюжину погружений за время экспедиции на глубину более 6000 метров на западе Тихого океана, приблизившись к рекорду глубины 2012 года в 7062 метра.

Ученые засняли морских существ и морское дно, а также собрали образцы морской воды, скал и глубоководных живых организмов.

Устаревшее судно Xiangyanghong-09, которому уже исполнилось 39 лет, будет списано, ему на замену уже готовится новое судно, которое вступит в эксплуатацию уже к концу 2018 года.

Напомним, что глубоководный китайский батискаф «Цзяолун» начал функционировать с 2010 года. Успехи его глубоководных операций сделали Китай пятой страной в мире после РФ, США, Франции и Японии, у которой есть современные технологии глубоководных погружений глубиной более 3500 метров. Предельная заявленная глубина погружения аппарата составляет 7000 метров.