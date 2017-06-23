Берлин, 23 июня, 2017, 05:23 — ИА Регнум. Торнадо обрушился на северные земли Германии 22 июня, пишет Der NDR.

Nssl.noaa.gov Торнадо

Крыши многих домов разрушены, деревья свалены, дорожное сообщение перекрыто, как минимум два человека погибли в своих автомобилях от удара деревьев при падении.

В Берлине временно было приостановлено воздушное сообщение, заблокировано железнодорожное движение, в некоторых городах было отключено электричество на время сильного града и ливня.

Согласно данным метеорологических служб, торнадо такой силы произошёл в этих землях впервые за последнее десятилетие.

Помимо этого, концерт американской рок-группы Guns N’Roses в Ганновере пришлось прервать из-за непогоды.

Музыкальный фестиваль в Бремене также был перенесен на 23 июня.

Как сообщают метеослужбы, к вечеру 23 июня погода должна наладиться.