Казань, 23 июня, 2017, 05:02 — ИА Регнум.

В Татарии за бюджетный счёт планируется построить автокемпинг в городе Болгар, недавно возглавившем рейтинг малых городов-лидеров по летнему туризму. Победитель, которого определят 3 июля, должен будет провести инженерные изыскания и разработать проектную и рабочую документацию, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Nps.gov Кемпинг

Максимальная стоимость контракта — 2,7 млн рублей. Средства будут выделены из бюджета республики. Приём заявок на конкурс завершится 29 июня.

Согласно технической документации, работы запланированы по поручению бывшего премьер-министра Ильдара Халикова. С поста он ушёл 3 апреля 2017 года, а поручение выписано 21 декабря 2016 года. С 4 апреля Халиков назначен генеральным директором АО «Управляющая компания «Татэнерго».

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Проект предполагает создание стоянки на 50 мест с организацией десяти мангальных зон, строительством административно-хозяйственного блока и двух санитарных блоков. Общая площадь территории под стоянку — 12 тыс. кв. метров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, это не первые странные торги в регионе, организованные за бюджетный счёт. Например, в конце декабря 2016 года ГБУ «Безопасность дорожного движения» провело аукцион на услугу по измерению средней скорости движения на ряде участков дорог. На эти цели из бюджета выделялось 89 млн рублей.

Тогда же в декабре исполком Сабинского района республики планировал потратить из бюджета на автомобиль для перевозки лошадей 12,5 млн рублей. При этом по условиям торгов, автомобиль должен был быть 2016 года выпуска.

А 3 июля 2017 года Госсовет региона закупит 1 750 подарочных пакетов трёх видов из дизайнерского картона. Самый дешёвый из них оценён в 180 рублей за единицу, а общая сумма затрат бюджета на это составит 397,5 тыс. рублей.

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