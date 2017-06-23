Биробиджан, 23 июня, 2017, 04:54 — ИА Регнум. В Биробиджане накануне, 22 июня, в День памяти и скорби впервые состоялась патриотическая акция «Река памяти». В сумерках сотни бумажных светящихся корабликов пустились вплавь в память о героях Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Правительство ЕАО Патриотическая акция Река памяти в Биробиджане

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Правительство ЕАО Патриотическая акция Река памяти в Биробиджане2

Свыше 500 человек пришли в День памяти и скорби на набережную Биробиджана, чтобы отдать дань памяти родным и близким, землякам и соотечественникам, которые сражались за мирное небо в годы Великой Отечественной войны.

Правительство ЕАО Патриотическая акция Река памяти в Биробиджане5

Под мелодии военных лет горожане пустили по реке Бира сотни бумажных корабликов с горящими маячками. Патриотическая акция стала запоминающимся зрелищем, символизирующим причастность современных поколений к истории России и память о героях Великой Отечественной войны, которые шагнули в бессмертие.

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Правительство ЕАО День памяти и скорби в Биробиджане

Ранее этим же днём в сквере Победы под оружейные залпы к Вечному огню были возложены цветы в память о земляках, павших на полях сражений Великой Отечественной войны. Каждый третий житель ЕАО из 8,7 тыс. ушедших на фронт так и не вернулся домой. Героев, отдавших своих жизни за защиту Отечества, почтили минутой молчания.